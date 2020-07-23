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Ко дню города Рязань раскрасят в голубой, красный и охру

7info7

1 августа в Рязани пройдёт традиционный праздник – День города. В этом году он будет юбилейным. Цифру 925 планируется использовать в разных локациях и мероприятиях.

Кроме того, поменяется внешний облик города. Основной темой  рекламных поверхностей, остановок общественного транспорта, пилларов, билбордов, а также флаговых композиций и объемно-пространственных конструкций будут молодые рязанские семьи.

Три принципа, заложенные в основу концепции праздника — искренность, многовекторность и легкость, будут символизировать три цвета голубой, красный и охристый.  Душа, по мнению организаторов, будет ассоциироваться с голубым цветом, энергия с красным, а  понятие традиция будет представлена охрой.

Семьи, лица которых будут представлены на рекламных носителях, приняли участие в совещании, которое прошло в администрации города и поделились своими впечатлениями от участия в проекте.

-Мне всегда хотелось создать семью именно в Рязани. Наш город – уникальный, со своим особым ритмом жизни, своей самобытностью, — высказалась Екатерина Котикова.

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