В Рязани 85% открытых объектов работают с нарушением санитарно-эпидемиологического режима

21 июня Губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи.

Один из вопросов касался соблюдения особого режима, который должен соблюдаться жителями региона из-за эпидемиологической ситуации, возникшей из-за пандемии коронавируса.

Одним из спикеров совещания стала руководитель регионального Роспотребнадзора Лариса Сараева.

Она доложила губернатору о рейдах, которые проводит Роспотребнадзор в части проверки соблюдения режима.

-Треть заболевших рязанцев не соблюдает масочный режим в общественных местах, а в 85% обследованных объектах выявлены нарушения по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, — доложила чиновница.

При этом, несмотря на общую тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусом, на территории десяти муниципальных образований он даже превышает среднеобластной уровень.

Губернатор Николай Любимов выразил благодарность Роспотребнадзору и правоохранительным органам за проделанную работу и поручил продолжать принимать активные меры к выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологического режима, а также призвал рязанцев соблюдать меры безопасности и ответственно относится к себе и окружающим.