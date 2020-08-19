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Губернатор Любимов раскритиковал работу Дирекции благоустройства Рязани

7info

В среду, 19 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов подверг жёсткой критике работу Дирекции благоустройства Рязани. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. 

– Я очень недоволен тем, как проводится работа по благоустройству и уборке Рязани, – заявил глава региона.

По мнению Николая Любимова, городская дирекция благоустройства должна работать более эффективно и оперативно реагировать на вопросы рязанцев, которых особенно много в соцсетях. 

Губернатор заявил, что руководство организации необходимо менять, если оно не справляется со своими обязанностями.

–  Терпение людей и моё личное может закончиться, – подчеркнул Николай Любимов.

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Губернатор также заявил, что Лесопарк необходимо развивать и дальше, как многопрофильную площадку. Там можно проводить крупные мероприятия, заниматься спортом и отдыхать. По его мнению, необходимо и дальше расчищать лесной массив и организовывать объекты для активного отдыха. Не стоит также забывать и об освещении территории. 

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