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Новости РязаниВласть

Елена Митина: Считаю неприемлемым собирать с родителей средства на закупку необходимого оборудования

7info

Региональный координатор проекта «Новая школа», депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина высказалась по поводу проверки прокуратуры Московского района Рязани. 

Митина считает неприемлемым собирать с родителей средства на закупку необходимого оборудования, особенно сейчас, когда из-за пандемии коронавируса финансовый достаток в большинстве семей существенно снизился. 

– В Рязанской области закупка рециркуляторов осуществляется за счет средств областного бюджета. Однако, если к нам поступят жалобы со стороны родителей на неправомерный сбор денежных средств на эти цели, каждое заявление будет рассмотрено и по ним будут приняты меры, – подчеркнула депутат нижней палаты.

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По словам Елены Митиной, 30 июня 2020 года Роспотребнадзор выпустил постановление с новыми требованиями к организации учебного процесса. В частности, в общеобразовательных организациях кроме утреннего фильтра с измерением температуры, запрета проведения массовых мероприятий и отмены кабинетной системы, появилось и такое правило, как регулярное обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов.

– Установлен такой прибор должен быть в каждом классе. При его отсутствии школы не пройдут приемку и не смогут открыться в новом учебном году, – добавила Елена Митина. – В отдельных регионах в связи с необходимостью выполнения данного требования и при дефиците собственных средств руководство некоторых учебных заведений в нарушение законодательства решило осуществить закупку рециркуляторов за счет средств родителей. «Единая Россия» направила в минпросвещения письмо о недопустимости взимания средств с родителей. Минпросвещения поддержало данную инициативу.

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