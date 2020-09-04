Елена Митина: Считаю неприемлемым собирать с родителей средства на закупку необходимого оборудования

Региональный координатор проекта «Новая школа», депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина высказалась по поводу проверки прокуратуры Московского района Рязани.

Митина считает неприемлемым собирать с родителей средства на закупку необходимого оборудования, особенно сейчас, когда из-за пандемии коронавируса финансовый достаток в большинстве семей существенно снизился.

– В Рязанской области закупка рециркуляторов осуществляется за счет средств областного бюджета. Однако, если к нам поступят жалобы со стороны родителей на неправомерный сбор денежных средств на эти цели, каждое заявление будет рассмотрено и по ним будут приняты меры, – подчеркнула депутат нижней палаты.

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По словам Елены Митиной, 30 июня 2020 года Роспотребнадзор выпустил постановление с новыми требованиями к организации учебного процесса. В частности, в общеобразовательных организациях кроме утреннего фильтра с измерением температуры, запрета проведения массовых мероприятий и отмены кабинетной системы, появилось и такое правило, как регулярное обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов.

– Установлен такой прибор должен быть в каждом классе. При его отсутствии школы не пройдут приемку и не смогут открыться в новом учебном году, – добавила Елена Митина. – В отдельных регионах в связи с необходимостью выполнения данного требования и при дефиците собственных средств руководство некоторых учебных заведений в нарушение законодательства решило осуществить закупку рециркуляторов за счет средств родителей. «Единая Россия» направила в минпросвещения письмо о недопустимости взимания средств с родителей. Минпросвещения поддержало данную инициативу.