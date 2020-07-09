Что изменится в Рязани на третьем этапе снятия ограничений

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В среду, 8 июля, губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил о получении разрешения на введение третьего этапа снятия ограничений из-за коронавируса. Он начнётся с пятницы, 10 июля.

Рассказываем, чего ожидать рязанцам на третьем этапе.

В Рязани полностью откроются магазины. Также начнут нормальную работу кафе, рестораны и другие заведения общепита. Если сейчас могут работать их летние веранды, то после перехода на третий этап посетителей можно будет принимать в залах. При этом будет необходимо соблюдать нормы: расстояние между столиками не менее 1,5 метра, также можно ставить перегородки.

Откроются музеи и библиотеки, можно будет проводить выставки и конференции. Будут действовать ограничения на число посетителей – не более 1 человека на 10 квадратных метров площади.

Спортивные клубы, фитнес-центры смогут работать с загрузкой не более 50%. Также можно будет проводить и спортивные мероприятия, и для них действует правило о 50%.

Детские развлекательные комплексы, площадки и центры, игровые комнаты в торговых центрах открывать пока не будут!

Санаторий, в том числе и детские, а также гостиницы, мотели и хостелы смогут начать работу после получения разрешения от Роспотребнадзора. В них также необходимо будет соблюдать санитарно-эпидемические требования.

С понедельника, 15 июля, в детских садах будут открыты дежурные группы. Также смогут начать смены детские оздоровительные лагеря, но не палаточные или туристические. На них пока распространяется запрет.

Изменится порядок работы поликлиник – с пятницы записаться к врачам там можно будет и через регистратуру. В полном объеме будет оказываться плановая, в том числе высокотехнологичная помощь в условиях стационара, но с запретом посещения больных.