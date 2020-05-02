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Более 2 тысяч рязанцев находятся под наблюдением медиков из-за коронавируса

7info
Изображение Tumisu с сайта Pixabay

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По состоянию на 16 часов субботы, 2 мая, в Рязани и области зарегистрирован 1021 случай коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. 

Ещё 55 положительных тестов на COVID-19 направлены в Роспотребнадзор для проверки. 

С начала пандемии выздоровел 71 человек. Из них госпитализация потребовалась 54 пациентам, все остальные лечились дома.

Под наблюдением медиков сейчас находятся 2175 человек. Они могли контактировать с заболевшими или вернулись из-за границы. Всего известно о 5413 таких людях. 3238 человек наблюдение уже прошли, они здоровы.

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