Арестован подозреваемый в убийстве пяти человек в Елатьме

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Мужчину 1988 года рождения, подозреваемого в убийстве пяти человек в посёлке Елатьма Касимовского района Рязанской области арестовали до 4 июня. Об этом со ссылкой на источники в суде сообщает Life

Напомним, убийство было совершено вечером в субботу, 4 апреля. В посёлке Елатьма у мужчины возник конфликт с компанией молодых людей. Он сделал им замечание из-за шума, произошла ссора. В какой-то момент подозреваемый взял охотничье ружьё и открыл огонь. Жертвами стрелка стали молодая женщина и четверо мужчин. 

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. 

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