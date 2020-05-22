Алексей Розвезев покинул «Управление рязанского троллейбуса»

Алексей Розвезев больше не работает в МУП УРТ. Об этом сообщили в пресс-служба администрации Рязани.
Напомним, Розвезев некоторое время исполнял обязанности руководителя муниципального предприятия, занимающегося пассажирскими перевозками. При этом он занимал должность заместителя директора УРТ.
По данным мэрии, уволен Розвезев с 6 мая.
Также напомним, что администрация Рязани сообщила, что на предприятии пройдёт проверка.
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