В Рязани проверяют работу МУП «УРТ»

В Рязани проверяют деятельность МУП «УРТ». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Этот вопрос рассматривался на заседании под председательством начальника управления транспорта администрации Рязани Андрея Михно. Он сообщил, что сейчас хозяйственную деятельность предприятия проверяют совместно с контрольно-аналитическим управлением. Также ведётся мониторинг на каждом маршруте общественного транспорта.
В пресс-службе мэрии отметили, что по итогам проверки могут быть приняты кадровые решения. Михно же подчеркнул, что на работе общественного транспорта эта проверка не отразится.
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