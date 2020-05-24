Администрация Рязани сообщила новые данные о заболеваемости COVID-19

Администрация Рязани сообщила новые данные о заболеваемости коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.
По состоянию на 12 часов 24 мая в Рязани зарегистрировано 1595 заболевших COVID-19. В целом по области – 3040 человек.
Больше всего заражённых зарегистрировано в Московском районе Рязани – 563 человека. В Октябрьском районе Рязани коронавирусом больны 408 человек, в Железнодорожном – 363 человека. Меньше всего заражённых в Советском районе Рязани – 261 человек.
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