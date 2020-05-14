Администрация Рязани назвала самый «заражённый» район

Администрация Рязани обновила данные о заболеваемости коронавирусом по районам города. Информация размещена на сайте мэрии.
По состоянию на 12 часов 14 мая в Рязанской области зарегистрированы 2123 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани живут 1126 заболевших.
Лидером по числу заражённых продолжает оставаться Московский район. На сегодня там заболел 431 человек. По сравнению с 13 мая прибавилось 15 человек.
В Октябрьском районе заражены 285 человек (+21), в Железнодорожном – 248 (+9), в Советском – 162 (+5).
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