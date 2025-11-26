В Рязани ищут свидетелей наезда на пенсионерку на улице Советской Армии

В Рязани разыскивают очевидцев наезда на пенсионерку. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Следственное управление УМВД России по Рязанской области обращается к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении обстоятельств ДТП, произошедшего 7 октября 2025 года на улице Советской Армии в Рязани.

В районе дома №18 в 14:15 автомобиль марки «Чанган» под управлением 43-летнего местного жителя совершил наезд на 89-летнюю женщину. В результате происшествия пострадавшая была госпитализирована с травмами.

Если вы стали очевидцем этого инцидента или располагаете какой-либо информацией, касающейся данного ДТП, обратитесь в отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1, или позвонить по телефону (4912) 44-46-08.