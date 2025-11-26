Риэлтор столкнулся с «бабушкиной» схемой мошенничества при покупке квартиры в Рязани

В Рязани риэлтор стал жертвой «бабушкиной» схемы мошенничества при покупке квартиры. Об этом сообщили журналисты ГТРК «Ока».

По информации СМИ, риэлтор приобрёл жильё у 70-летней пенсионерки в августе 2025 года. Сделка была оформлена по всем правилам, но вскоре выяснилось, что пожилая женщина стала жертвой давления мошенников, которые вынудили её продать квартиру.

«Мы получили гражданский иск от представителя продавца, что они считают, что квартиру мы должны вернуть, но ничего не говорят о финансовой части этого вопроса. То есть квартиру мы должны вернуть, а финансов нет», — рассказал Роман.

В стране уже более трёх тысяч подобных случаев. Схема всегда одинакова: через несколько месяцев после сделки бывший владелец заявляет, что стал жертвой телефонных мошенников, которые заставили его продать жильё и передать деньги аферистам. В результате он требует аннулировать сделку и вернуть квартиру.

Проблема в том, что установить, как мошенники воздействовали на пенсионерку при подписании договора, практически невозможно. Однако суды часто встают на сторону пожилых людей, что создаёт благоприятные условия для злоумышленников.

Павел Бондарцов, следователь отдела полиции МВД по Советскому району Рязани, сообщил, что по таким делам проводятся комплексные амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы для установления дееспособности пенсионеров.

Ранее стало известно, что жители России начали терять купленные автомобили, приобретённые у пожилых женщин, которые стали жертвами мошенников. Подобные случаи зафиксированы на Кубани, в Рязанской области, Подмосковье и других регионах страны.