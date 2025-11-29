Новогодняя столица-2026
Происшествия в Рязани: хроника событий

Бастрыкину доложат о расследовании нарушения прав ребенка-инвалида в Рязанской области

Анастасия Мериакри
Александр Бастрыкин, фото пресс-службы СК РФ

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела, связанного с нарушением прав ребенка-инвалида в Рязанской области. Причиной стало обращение женщины, которая выразила несогласие с результатами проверки по факту нарушения прав её 12-летнего сына.

В декабре 2023 года ребенку была предоставлена прогулочная инвалидная коляска, которая не соответствует требованиям безопасности. Из-за частых поломок использование этого средства реабилитации создает угрозу жизни и здоровью мальчика.

Несмотря на неоднократные обращения матери в различные инстанции с просьбой заменить коляску, никаких действий для решения проблемы предпринято не было. Ранее Александр Бастрыкин уже брал эту ситуацию под личный контроль в центральном аппарате ведомства. По данному факту в СУ СК России по Рязанской области было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было прекращено.

Теперь Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву возобновить расследование и представить доклад о его ходе и результатах. Исполнение этого поручения взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

