Военкор Сладков рассказал, какая революция нужна российской армии

Российской армии требуется революция с точки зрения современного оружия и внедрения БПЛА, привел слова военкора Александра Сладкова новостной портал NEWS.ru.

По его мнению, отечественный военно-промышленный комплекс уже работает в этом направлении, но хотелось бы, чтобы процесс ускорился.

«Мы хотим больше умного оружия, больше беспилотных систем. Мы хотим более активного развития войск беспилотных систем. <…> Нужна революция, чтобы мы победили на поле боя безоговорочно, — пояснил Сладков.

Журналист добавил, что для победы необходимо техническое превосходство над противником. При этом ВС России уже обладают необходимыми ресурсами для выполнения этой задачи.

Ранее Сладков призывал внедрить в российскую армию оружие пятого и шестого поколения с принципиально новыми принципами воздействия на противника.