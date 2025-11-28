Россиянка описала брак с немцем фразой «я опешила»

Прожившая пять лет в Германии россиянка рассказала о минусах брака с немцем, ее история опубликована в блоге «Валери лайт» на платформе Дзен.

Пара познакомилась в Москве. Девушку удивило, что на первом свидании Штефан попросил ее поделить счет на восемь тысяч рублей.

«Штефан посмотрел на сумму и сказал: «Получается 4,000 с каждого. Или хочешь точнее разделить? У тебя был салат дороже». Я опешила. Честно, не знала, что сказать», — отметила россиянка.

Она пояснила, что в России принято, чтобы мужчина платил на первом свидании. Немец согласился, но предложил впредь делить счет, как это делают в ФРГ.

После свадьбы в Штутгарте мужчина отказался оплачивать большую часть совместных расходов, хотя его зарплата была выше.

Также он призвал жену экономить на всем, в том числе на услугах ЖКХ из-за дорогого отопления и воды.

Из плюсов жизни с немцем девушка назвала его пунктуальность, отсутствие скандалов и помощь по дому. Полтора года назад она вернулась в Россию после развода.