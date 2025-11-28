Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
Рязань
Новости России

Россиянка описала брак с немцем фразой «я опешила»

Никита Рязанцев
Прожившая пять лет в Германии россиянка рассказала о минусах брака с немцем, ее история опубликована в блоге «Валери лайт» на платформе Дзен.

Пара познакомилась в Москве. Девушку удивило, что на первом свидании Штефан попросил ее поделить счет на восемь тысяч рублей.

«Штефан посмотрел на сумму и сказал: «Получается 4,000 с каждого. Или хочешь точнее разделить? У тебя был салат дороже». Я опешила. Честно, не знала, что сказать», — отметила россиянка.

Она пояснила, что в России принято, чтобы мужчина платил на первом свидании. Немец согласился, но предложил впредь делить счет, как это делают в ФРГ.

После свадьбы в Штутгарте мужчина отказался оплачивать большую часть совместных расходов, хотя его зарплата была выше. 

Также он призвал жену экономить на всем, в том числе на услугах ЖКХ из-за дорогого отопления и воды.

Из плюсов жизни с немцем девушка назвала его пунктуальность, отсутствие скандалов и помощь по дому. Полтора года назад она вернулась в Россию после развода.

Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Происшествия в Рязани: хроника событий

Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 