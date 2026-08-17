Львова-Белова рассказала о возвращении 14-летней девочки с Украины к маме в Россию

Ещё одна семья, разлучённая событиями последних лет, воссоединилась благодаря гуманитарной миссии. 14-летняя девочка, проживавшая с бабушкой на Украине, вернулась в Россию к маме при поддержке аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

История этой семьи началась в Москве, где родилась девочка. Позже по ряду причинам она переехала к бабушке на Украину. Мама регулярно навещала дочь, они постоянно поддерживали связь. Однако после начала специальной военной операции самостоятельно забрать ребёнка женщина уже не могла.

Мать обратилась в Международный Комитет Красного Креста, откуда запрос был передан в аппарат детского омбудсмена. После сложного процесса согласований и дипломатических договорённостей девочка наконец смогла вернуться домой.

Гуманитарная деятельность по воссоединению семей ведётся институтом уполномоченных по правам ребёнка по поручению Президента России Владимира Путина.

Мария Львова-Белова отдельно выразила благодарность первой леди Соединённых Штатов Америки Мелании Трамп за её активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями.

Всего при участии института уполномоченных по правам ребёнка с родственниками в России воссоединились 32 ребёнка из 24 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах – 145 детей из 118 семей. При поддержке Мелании Трамп с близкими воссоединились 34 ребёнка в России, на Украине и в третьих странах.