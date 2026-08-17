Под Касимовом лесники обнаружили следы крупного медведя

В Елатомском участковом лесничестве Касимовского района Рязанской области сотрудники лесной охраны во время планового патрулирования обнаружили свежие следы крупного медведя. Находка была сделана в районе совхоза
«Маяк».
По словам лесников, размер отпечатков лап хищника впечатляет. Следы свежие, что говорит о недавнем присутствии зверя в этой местности.
«Во время сегодняшнего патруля наткнулись на свежие следы медведя. Впечатляющий размер! Лес живёт своей жизнью, а мы — лишь наблюдатели», — поделились лесники.