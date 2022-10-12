Среда, 12 октября, 2022
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Руководитель Общественного совета при рязанском Минприроды решил уйти

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Евгений Рыбаков, фото: vk.com/evgenrybakov

Руководитель Общественного совета при министерстве природопользования Рязанской области Евгений Рыбаков решил уйти не только с поста, но и из самого совета. Причину решения он объяснил на странице Экологического рязанского альянса (ЭРА).

Привет, это Рыбаков Евгений.

Вот такое решение сегодня принял.

Давно зрело, если честно.

Я возглавлял в нашем Минприроды Общественный Совет. Сегодня написал туда послание:

«Друзья, приветствую.

Как-то у нас вяло все происходит и формально, если вообще что-то происходит, я про Общественный Совет.

Вижу тут несколько возможных причин:

  1. Руководство министерства не заинтересовано в работе Общественного Совета. Наши голоса/ мнения/ предложения министерству не важны. Все последние советы проходили формально, руководство не присутствует. (К секретарю у меня нет вопросов, тут чувствуется вовлеченность)
  2. Я как руководитель Совета плохо работаю. (в оправдание, только скажу, что не хочется попусту воду толочь, мы все люди занятые)
  3. Может конечно и время такое, что не до экологии. Хотя жизнь продолжается.

В любом случае не хочу относится к своей общественной работе формально, нужен результат.

Поэтому прошу исключить меня из Общественного Совета, руководителя Общественного Совета переизбрать.»

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