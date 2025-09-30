«Ростелеком» в Рязани обучил новых участников проекта «Цифровые волонтеры»

Эксперты компании выступили в качестве спикеров на мастер-классе «Цифровые сервисы для повседневной жизни» (16+). Слушателями лекции об информационной безопасности и инструментах защиты данных стали 40 студентов рязанских вузов и ссузов.

Обучающее мероприятие было приурочено к старту нового сезона проекта «Цифровые волонтеры». Эта федеральная просветительская инициатива реализуется с 2023 года и объединила уже более 2 000 добровольцев из разных регионов страны. Цифровые волонтеры — это студенты и выпускники технических, инженерных и ИТ-специальностей, которые помогают людям разных возрастов осваивать современные технологии и противостоять киберугрозам, проводят уроки цифровой грамотности для детей и взрослых, работают на региональных IT-форумах и киберспортивных состязаниях.

Максим Сонников, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области:

«Цифровые волонтеры — это не просто помощники в освоении сервисов, это движущая сила цифровых изменений. Сегодня именно молодежь задает тон развитию цифровой среды, и наша задача — поддержать их инициативы и дать возможность расти вместе с регионом».

Национальный провайдер способствует развитию цифрового волонтерства с первых дней его возникновения.

Руслан Юсупов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Наша компания второй год активно поддерживает все мероприятия проекта. Мы стремимся транслировать аудитории только самые актуальные знания в сфере информационной безопасности. Цифровые волонтеры ежедневно смогут применять их при работе со своими подопечными. Возможно, кто-то из ребят, особенно заинтересовавшихся ИТ-областью, получив прикладные компетенции по кибербезопасности и искусственному интеллекту, продолжит свое обучение дальше, и из добровольца вырастет в серьезного специалиста в сфере digital, придет работать в нашу компанию».

На мастер-классе волонтеры также узнали, как цифровые решения могут помочь в учебе, профессиональной деятельности и в решении бытовых задач. Речь шла и о работе региональных сервисов, о социальных услугах, которые можно оформить с их помощью. В октябре новый набор волонтеров присоединится к опытным добровольцам корпуса. Совместно они будут проводить мастер-классы и консультации для жителей Рязани на площадках различных учреждений.

Узнать подробнее о социальных проектах «Ростелекома» можно на сайте компании.