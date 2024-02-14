Среда, 14 февраля, 2024

Российский тур тур фаворита Пугачёвой шансонье Михаила Бублика сорван — SHOT

Автор: 7info

Опубликовано

Концертный тур по России фаворита Аллы Пугачёвой шансонье Михаила Бублика оказался под угрозой срыва, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, артист не смог въехать в Россию из-за позиции по СВО.

Как стало известно SHOT, выступления Бублика в Воронеже, Тамбове и Липецке спешно перенесли на октябрь, выступления в Москве и области — на декабрь 2024 года. Представители концертных площадок не исключают, что мероприятия не состоятся и осенью.

Сообщается, что Бублик собирался въехать в Россию в январе, но получил отказ на границе. Директор певца не стал комментировать информацию об отмене концертов, переадресовав вопрос площадкам. Где находится Михаил он говорить отказался.

— Бублик прославился благодаря Пугачевой — она заметила его песни и помогла перебраться из Украины в Россию, — пишет SHOT.

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