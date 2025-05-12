Российские бойцы уничтожили HIMARS, который ударил по гостинице в Рыльске

Российские военные ликвидировали РСЗО HIMARS, который накануне ударил по гостинице и автомойке в Рыльске Курской области, пишет телеграм-канал «Северный ветер».

По его данным, разведчики обнаружили технику противника в районе села Нагорновка Сумской области.

«Ракетчики и силы ВКС России уничтожили HIMARS, который нанес преступный удар по городу Рыльск», — говорится в публикации.

Удар по артиллерийскому ракетному комплексу попал на видео.

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По данным врио главы Курской области Александра Хинштейна, при ударе ВСУ по Рыльску пострадали три человека.