Российские бойцы уничтожили HIMARS, который ударил по гостинице в Рыльске

Российские военные ликвидировали РСЗО HIMARS, который накануне ударил по гостинице и автомойке в Рыльске Курской области, пишет телеграм-канал «Северный ветер».
По его данным, разведчики обнаружили технику противника в районе села Нагорновка Сумской области.
Удар по артиллерийскому ракетному комплексу попал на видео.
По данным врио главы Курской области Александра Хинштейна, при ударе ВСУ по Рыльску пострадали три человека.
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