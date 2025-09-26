Вопреки заявлениям из Киева о «позиционном тупике», российская армия начала активные наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения в направлении Днепропетровской области. Об этом сообщают украинские источники, отмечая переброску значительных резервов ВС РФ на Добропольское и Покровское направления.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин, в беседе с «МК» подтвердил активность российских войск и рассказал об угрозах для украинских сил.

Угроза окружения и сложная логистика

Сообщения об активизации ВС РФ на Добропольском и Покровском направлениях вызвали панику в украинском сегменте интернета. Ряд российских источников подтверждает, что части начали решительное наступление с целью окружения и последующего занятия Покровско-Мирноградской агломерации.

Военный эксперт Юрий Подоляка отмечает, что на Запорожском направлении группировка «Днепр» продолжает прогрызать оборону ВСУ в районе Степногорска и Приморского.

Успех на этом участке усложнит логистику противника в районе Запорожья, хотя российские дроны уже сейчас держат под прицелом переправы через Днепр.

Ещё более сложная ситуация, по словам Подоляки, сложилась в районе Гуляй-Поля. Российские части продвигаются по лесополосам в сторону Вербового, Рыбного и Привольного. Главная задача — выйти в тыл группировки ВСУ, чтобы избежать лобового штурма этого важного узла обороны.

Развиваются события и вокруг Новоивановки, которая считается «воротами» к Новопавловке. Освобождение Новоивановки позволит российским силам выйти в тыл Новопавловской группировки. Потеря Новопавловки, являющейся ключевым узлом обороны, развяжет руки для глубокого захода в Днепропетровскую область.

Отсутствие «позиционного тупика»

Василий Дандыкин категорически не согласен с заявлениями Киева о позиционном тупике на фронте.

«Я категорически не согласен с заявлением о том, что на фронте наступил позиционный тупик… Самое главное, что мы сделали в этом году, это выбили врага из Курской области. Затем начали наступление на Сумскую и Днепропетровскую области», — отмечает эксперт.

Наиболее жёсткие встречные бои идут на Сумском направлении и в районе Купянска, где ВС РФ уже вернули под контроль более двух третей города.

Больше всего ВСУ тревожит ситуация на Запорожском направлении, где соединяются две российские группировки. Это позволяет обойти Гуляйпольский укрепрайон и выйти непосредственно в пригороды Запорожья на левобережье Днепра.

Угрозы для противника

Дандыкин считает, что информация о наступлении ВСУ, которую украинский президент Владимир Зеленский донёс до Дональда Трампа, не соответствует действительности и является оправданием для террористических действий.

«Все, к чему они готовы, так это к откровенному террору в отношении гражданского населения», — заявил эксперт, приводя в пример недавние удары по мирным объектам.

Среди конкретных угроз, нависших над украинскими войсками, Дандыкин назвал потерю Кировска и Купянска, а также потерю всей промышленности на левом берегу Днепра в Запорожье, если российские войска выйдут прямо к городу.

Эксперт заключил, что никакого тупика нет и боевые действия продолжатся, несмотря на погодные факторы.