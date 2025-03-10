Россиянам напоминают: в начале мая мы будем отдыхать два раза по четыре дня. Эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина объяснила РИА Новости, почему в этом году майские праздники оказались такими протяжёнными.

Такое количество нерабочих дней в майские праздники, по её словам, связано в первую очередь с переносом праздничных дней. Несколько праздников выпали на выходные дни. Так, выходной с субботы 4 января перенесли на пятницу 2 мая. Выходной 23 февраля, который в этом году выпал на воскресенье, перенесли на 8 мая.

Как итог — 1 мая, которое в этом году выпадает на четверг, является выходным праздничным днём, выходной в пятницу 2 мая — перенесённым праздником. 3-4 мая при этом — обычные выходные дни.

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«Вторые майские» сформировались по следующему принципу: 8 мая — перенесённый праздник, 9 мая — День Победы, официальные государственный праздник, а 10-11 мая — суббота и воскресенье.

Таким образом, в мае россиян ожидают в общей сложности 13 выходных дней, восемь из них приходятся на «первомай» и День Победы.