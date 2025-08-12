Вторник, 12 августа, 2025
Россиянам обещают «ночь, когда сбываются желания», из-за потока Персеиды

Алексей Самохин
Ночью с 12 на 13 августа достигает максимума метеорный поток Персеиды — самый мощный из летних потоков «падающих звёзд». Об этом сообщает телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

— Сегодня ночь, когда сбываются желания — достигает максимума поток падающих звёзд «Персеиды», — пишет автор поста. 

Увидеть падающие звёзды смогут и жители Рязани и Рязанской области. 

Радиант потока, то есть точка на небе, откуда видимо «падают звёзды», находится вблизи созвездия Персея. Оно появится на северо-востоке сразу после захода Солнца и будет быстро подниматься над горизонтом, становясь всё заметнее вплоть до рассвета около 5 утра. После этого и метеоры, и само созвездие исчезнут в солнечных лучах.

В среднем этой ночью можно будет увидеть примерно одну «падающую звезду» в минуту.

Если небо будет затянуто облаками или по другой причине наблюдать метеоры не получится, расстраиваться не стоит — Персеиды будут видны до 24 августа. Однако именно сегодня шанс увидеть метеор и загадать желание будет самым высоким.

