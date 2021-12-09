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Четверг, 9 декабря, 2021
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Росприроднадзор продолжит проверку предприятий, загрязняющих воздух Рязани, в январе 2022 года

Александр Ильин

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования продолжит проверять рязанские промышленные предприятия, загрязняющие воздух, в январе 2022 года, сообщил ГТРК «Ока» руководитель Приокского межрегионального управления Росприроднадзора Александр Богуш. 

Специалисты ведомства будут смотреть, как на заводах исполнили соответствующие предписания после проверок на предмет выбросов летом и осенью 2021 года. Напомним, тогда на рязанских предприятиях нашли многочисленные нарушения. 

«посмотрим, насколько они [предприятия] исправили ситуацию и исправили те нарушения, которые были выявлены осенью этого года. Мы можем сказать, что запах на территории Рязани — это совокупный выброс всех предприятий», — заявил Богуш. 

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор подал в суд на завод «Техно» в Рязани. 

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