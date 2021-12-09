Росприроднадзор продолжит проверку предприятий, загрязняющих воздух Рязани, в январе 2022 года

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования продолжит проверять рязанские промышленные предприятия, загрязняющие воздух, в январе 2022 года, сообщил ГТРК «Ока» руководитель Приокского межрегионального управления Росприроднадзора Александр Богуш.

Специалисты ведомства будут смотреть, как на заводах исполнили соответствующие предписания после проверок на предмет выбросов летом и осенью 2021 года. Напомним, тогда на рязанских предприятиях нашли многочисленные нарушения.

«посмотрим, насколько они [предприятия] исправили ситуацию и исправили те нарушения, которые были выявлены осенью этого года. Мы можем сказать, что запах на территории Рязани — это совокупный выброс всех предприятий», — заявил Богуш.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор подал в суд на завод «Техно» в Рязани.