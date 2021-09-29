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Среда, 29 сентября, 2021
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Росприроднадзор выявил нарушения на предприятиях в Рязани

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Росприроднадзор выявил нарушения на предприятиях в Рязани

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Проверка Росприроднадзора, проведённая в Рязани, выявила нарушения на ООО «Завод Техно» и АО «Русская кожа». Об этом во время заседания межведомственной комиссии сообщила начальник отдела государственного экологического надзора по Рязанской области Приокского межрегионального управления Росприроднадзора Наталья Морозова.

Внеплановые проверки на этих предприятиях согласовала Природоохранная прокуратура.

— По итогам выявлен ряд нарушений, в том числе в области охраны атмосферного воздуха, — рассказала Морозова.

Сейчас представители Росприроднадзора проверяют РНПК. Мероприятие должно завершиться 4 октября.

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