Массированным налётом беспилотников на Москву и другие города России киевский режим пытался решить сразу три задачи, заявил в беседе с «Абзацем» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, противнику необходимо создать видимость боеспособности, чтобы в информационном поле перекрыть успехи Российской армии.
Во-первых, это попытка организовать информационный антикризис на фоне катастрофического поражения в Курской области.
Во-вторых, атака беспилотников произошла всего за несколько часов до переговоров между США и режимом Зеленского в Саудовской Аравии. Эскалация необходима Киеву, чтобы создать впечатление, будто он полон сил.
В-третьих, сегодня Зеленского доставят на встречу по вопросам безопасности во Францию, где соберутся главы государств ЕС. Таким образом, налёт беспилотников преследует сразу три цели, демонстрируя, что Киев якобы готов к боевым действиям — вопрос лишь в ресурсах, — пояснил Рогов.
Он также отметил, что удары по столице и городам Московской области стали возможны из-за особенностей полёта дронов и работы системы ПВО:
Напомним, сегодня ночью ВСУ организовали массовую атаку дронов по территории России. Всего силы ПВО уничтожили 337 украинских беспилотников. 22 БПЛА сбили над Рязанью и Рязанской областью.
Последствия атаки прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков.