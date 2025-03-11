Массированным налётом беспилотников на Москву и другие города России киевский режим пытался решить сразу три задачи, заявил в беседе с «Абзацем» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, противнику необходимо создать видимость боеспособности, чтобы в информационном поле перекрыть успехи Российской армии.

Во-первых, это попытка организовать информационный антикризис на фоне катастрофического поражения в Курской области.

Во-вторых, атака беспилотников произошла всего за несколько часов до переговоров между США и режимом Зеленского в Саудовской Аравии. Эскалация необходима Киеву, чтобы создать впечатление, будто он полон сил.

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В-третьих, сегодня Зеленского доставят на встречу по вопросам безопасности во Францию, где соберутся главы государств ЕС. Таким образом, налёт беспилотников преследует сразу три цели, демонстрируя, что Киев якобы готов к боевым действиям — вопрос лишь в ресурсах, — пояснил Рогов.

Он также отметил, что удары по столице и городам Московской области стали возможны из-за особенностей полёта дронов и работы системы ПВО:

«Беспилотники летят на сверхмалых высотах — до 100 метров.

ПВО затруднительно обнаружить их над лесными массивами Брянщины и оперативно отреагировать. Для эффективного противодействия потребовался бы сплошной эшелон противовоздушной обороны, что сложно реализовать.

Кроме того, вражеские дроны всегда запускаются группами по 6–12 штук. На каждый беспилотник требуется два контрольных выстрела, из-за чего перезарядка системы ПВО после залпа часто оказывается невозможной».

Напомним, сегодня ночью ВСУ организовали массовую атаку дронов по территории России. Всего силы ПВО уничтожили 337 украинских беспилотников. 22 БПЛА сбили над Рязанью и Рязанской областью.

Последствия атаки прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков.