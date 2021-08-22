РНПК прокомментировала ситуацию с неприятным запахом в Рязани

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews
Пресс-служба РНПК распространила официальный комментарии по поводу неприятного запаха в Рязани.
В соцсетях, некоторых СМИ предприятие называют источником вони в городе. В пресс-релизе говорится, что это не так.
С середины августа предприятие остановилось на плановый капитальный ремонт, который продлится более двух месяцев. Ввиду значительного снижения загрузки мощностей производственная деятельность завода не может оказывать влияния на атмосферный воздух.
Пресс-служба сообщила, что «Роснефть» реализует масштабную программу модернизации собственных НПЗ, благодаря которой техническая база нефтеперерабатывающего комплекса является одной из самых современных в России.