РНПК прокомментировала ситуацию с неприятным запахом в Рязани

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Пресс-служба РНПК распространила официальный комментарии по поводу неприятного запаха в Рязани.

В соцсетях, некоторых СМИ предприятие называют источником вони в городе. В пресс-релизе говорится, что это не так.

С середины августа предприятие остановилось на плановый капитальный ремонт, который продлится более двух месяцев. Ввиду значительного снижения загрузки мощностей производственная деятельность завода не может оказывать влияния на атмосферный воздух.

Пресс-служба сообщила, что «Роснефть» реализует масштабную программу модернизации собственных НПЗ, благодаря которой техническая база нефтеперерабатывающего комплекса является одной из самых современных в России.