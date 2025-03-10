Рязоблсуд оставил Артема Никитина под стражей

Рязанский областной суд оставил решение Советского районного суда по избранию меры пресечения Артему Никитину без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. Бывший заместитель председателя правительства Рязанской области останется под арестом.

Сегодня, 10 марта, суд рассмотрел апелляционную жалобу экс-замепреда правительства Рязанской области на избрание им меры пресечения. В конце февраля суд заключил Никитина под стражу на два месяца.

Бывшего зампреда регионального правительства подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). После этого защита подала апелляцию на данное решение.

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По версии следствия, Никитин получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере более 17 млн рублей. В обмен он способствовал заключению договоров с подведомственными организациями, предоставляя предпринимателю информацию об условиях предстоящих закупок и оказывая иное содействие. Это давало возможность бизнесмену выигрывать аукционы без конкуренции.