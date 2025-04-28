Рязанскую область посетили участники международного велопробега, посвященного 80-летию Победы в ВОВ

Министерство территориальной политики Рязанской области информирует о том, что в библиотеке им. Горького состоялась творческая встреча с участниками велопробега Ташкент-Москва, посвященного решающей роли СССР в Победе во Второй мировой войне и сохранению исторической памяти.

В творческой встрече приняли участие заместитель министра территориальной политики региона Наталья Артонкина, представители общественных организаций, студенты вузов и ссузов, школьники. В ее рамках речь шла о сохранении памяти и преемственности поколений, прозвучали песни о Великой Отечественной войне на русском и узбекском языках, рассказы о знаковых пунктах велопробега.

Пробег инициирован известным узбекским оперным певцом и велопутешественником Хурсандом Шеровым. На дистанции к нему присоединились единомышленники из Казахстана Жумабай Утаргалиев и Кайрат Иргизбаев. Помимо Рязани маршрут включал Оренбург, Самару, Ульяновск, Пензу, а также города Узбекистана и Казахстана.

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Задача, которую поставил себе Хурсанд Шеров с единомышленниками, – показать роль единого народа СССР в Победе над фашизмом, увековечить подвиг Героев, отдать дань уважения ветеранам, приобщить молодежь к сохранению исторической памяти. «В Ташкенте я взял с собой портрет генерала Сабира Умаровича Рахимова – Железного генерала. Он сейчас – как мост дружбы народов. Не узбек и не казах, а советский герой – Герой Советского союза», – рассказал он. На жилетке велосипедиста – еще несколько портретов героев родом из Узбекистана, память которых помнят и чтят в России и Белоруссии. В этот же день участники велопробега возложили цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны в Рязани.

Путешествие общей протяженностью 3800 км завершится 9 мая на Красной площади в Москве.