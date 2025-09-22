Вторник, 23 сентября, 2025
Происшествия

Рязанской пенсионерке вернут 900 тысяч, которые она перевела мошенникам

Анастасия Мериакри
Image by gpointstudio on Freepik

Рязанка 74 лет перевела почти миллион рублей на счет жителя Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Пенсионерке позвонил мужчина, представившийся руководителем организации, в которой она раньше работала. «Бывший начальник» убедил ее перевести на подконтрольные ему банковские счета 900 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В процессе расследования было установлено, что денежные средства, принадлежащие рязанке, были переведены на счёт гражданина Республики Татарстан, который выполнял роль «дроппера».

Прокуратура подала в суд иск о возврате незаконно полученных средств и начислении процентов за их использование. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме.

Исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры.

