Рязанской пенсионерке вернут 900 тысяч, которые она перевела мошенникам

Рязанка 74 лет перевела почти миллион рублей на счет жителя Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Пенсионерке позвонил мужчина, представившийся руководителем организации, в которой она раньше работала. «Бывший начальник» убедил ее перевести на подконтрольные ему банковские счета 900 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В процессе расследования было установлено, что денежные средства, принадлежащие рязанке, были переведены на счёт гражданина Республики Татарстан, который выполнял роль «дроппера».

Прокуратура подала в суд иск о возврате незаконно полученных средств и начислении процентов за их использование. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме.

Исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры.