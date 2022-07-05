Рязанское УФАС России прокомментировало информацию о «нарушениях» «Пятёрочки» и «Магнита»

Рязанское УФАС России прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о «нарушениях» «Пятёрочки» и «Магнита».

Рязанское УФАС России 30 июля 2022 года разместило информацию о долях, которые занимают торговые сети на территории Рязанской области.

В частности сообщалось, что долю свыше 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в 16 муниципальных образованиях занимает торговая сеть «Пятерочка» (АО «Агроторг»), торговая сеть «Магнит» (АО «Тандер»)— в двух муниципальных образованиях. Далее указывалось, что при таких условиях данные торговые сети не вправе приобретать или арендовать дополнительную площадь торговых объектов для осуществления деятельности.

Некоторые средства массовой информации сделали вывод, что торговые сети нарушили антимонопольное законодательство.

Рязанское УФАС России обращает внимание, что такой вывод не может считаться правильным, так как факт превышения доли торговой сети свыше 25% сам по себе не является нарушением каких-либо правовых норм, в том числе Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ и Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ.