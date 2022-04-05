Рязанское правительство поддержало инициативу о предоставлении инвесторам земель в аренду за рубль

Во вторник, 5 апреля, на заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов обратился к участникам с просьбой поддержать инициативу об установлении аренды 1 рубль за земельные участки для реализации крупных инвестиционных проектов.

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Законопроект подготовлен по итогам заседания инвесткомитета. Он предполагает установление арендной платы 1 рубль за земельные участки, которые необходимы юридическим лицам, реализующим масштабные инвестиционные проекты. Срок такой аренды – 1 год.

Ещё один законопроект, подготовленный по итогам заседания, позволят за 1 рубль арендной платы предоставлять участок юридическому лицу без проведения торгов. Объём инвестиций такого проекта должен быть в форме капитальных вложений не менее 100 миллионов рублей.

— Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который предоставляет регионам право определять случаи установления в текущем году льготной арендной платы за земельные участки, — пояснил глава региона. — Эта инициатива – важная дополнительная поддержка бизнеса, которая позволит простимулировать дальнейшее привлечение инвестиций в проекты на территории нашего региона в промышленности и сельском хозяйстве.

Подготовленные решение оперативно будут направлены в Рязанскую областную Думу.