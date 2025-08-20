Среда, 20 августа, 2025
Рязанское отделения Движения Первых проведёт праздник в честь Дня знаний

Валерия Мединская

1 сентября с 14:00 до 18:00 в Доме молодёжи (Соборная, 8) пройдёт праздник, посвящённый Дню знаний «Первые в первом». Участниками могут стать школьники, студенты, педагоги и родители.

Первое сентября – день, когда традиционно начинается учебный год. Вместе с Движением Первых в Доме молодежи этот праздник пройдет в необычном формате – свои двери распахнёт «НЕшкола», где вместо привычных школьных уроков участников будут ждать интерактивные площадки. Дом молодёжи на один день превратится в пространство для экспериментов, где привычные школьные предметы получат приставку «НЕ» и предстанут в совершенно новом свете. Чтобы набраться сил и настроиться на новый учебный год, для родителей и педагогов пройдёт мастер-класс по дыхательной практике.

Юные гости праздника – первоклассники, станут главными героями дня. Для них пройдёт торжественная церемония посвящения в первоклассники. Чтобы принять участие в торжественной Церемонии нужно заполнить анкету до 25 августа.

Также в рамках Дня знаний пройдёт торжественная церемония вступления Первых, наставников и их родителей в Движение Первых. Ритуал вступления в Движение Первых является  важной традицией участников и означает осознанное включение детей и молодёжи в активную совместную деятельность. В Церемониях вступления могут принимать участие обучающиеся в возрасте от 6 до 25 лет, а также участники-наставники от 18 лет, проживающие на территории Рязанской области. Всем участникам необходимо пройти регистрацию на сайте Движения, в разделе и подать заявку на Церемонию вступления.

В рамках праздника пройдёт баттл между Советниками директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Советники выступят с заготовленными визитными карточками, а после сразятся в баттле, где ответят на вопросы о школе, попробуют решить интересные школьные ситуации и проявят свои педагогические навыки.

Заключительной частью праздника станет выступление кавер-группы.

Чтобы принять участие в празднике, необходимо подать заявку по ссылке до 1 сентября.

Возрастное ограничение 6+

