Понедельник, 4 ноября, 2024
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Искал ночлег, нашёл любовь. Рязанский загс поделился историей пары, которая сыграла свадьбу 4 ноября

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Валерия Мединская

Руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте рассказала историю знакомства и любви молодожёнов Александра и Ангелины. Пара сыграла свадьбу 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери.

Александр и Ангелина родились в Нижнем Ломове Пензенской области, их семьи познакомились, когда герои истории были малышами. Потом, как часто бывает, пути разошлись. В начале этого года, проезжая через город детства, Александр волею случая вынужден был искать ночлег — конечно, у друзей семьи!

Так произошло знакомство двух уже взрослых людей. Александр и Ангелина признаются, что уже через день после отъезда Александра они поняли, что их тянет друг к другу.

— Свадьбу решили устроить на Казанскую, ведь как известно, кто на Казанской женится — всю жизнь счастлив будет! И да, местом своего жительства молодожёны выбрали Рязань, — рассказала Сорокина.

Всего, по словам начальника регионального ГУ ЗАГС, в Рязани 4 ноября сыграли свадьбы 4 пары.

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