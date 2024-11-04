Руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте рассказала историю знакомства и любви молодожёнов Александра и Ангелины. Пара сыграла свадьбу 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери.
Александр и Ангелина родились в Нижнем Ломове Пензенской области, их семьи познакомились, когда герои истории были малышами. Потом, как часто бывает, пути разошлись. В начале этого года, проезжая через город детства, Александр волею случая вынужден был искать ночлег — конечно, у друзей семьи!
Так произошло знакомство двух уже взрослых людей. Александр и Ангелина признаются, что уже через день после отъезда Александра они поняли, что их тянет друг к другу.
Всего, по словам начальника регионального ГУ ЗАГС, в Рязани 4 ноября сыграли свадьбы 4 пары.