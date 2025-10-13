Рязанский театр кукол представляет Россию на Международном фестивале в Алматы

Рязанский театр кукол представляет Россию на Международном фестивале «Almaty Puppet Festival». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

С 10 по 14 октября 2025 года Государственный театр кукол при поддержке Управления культуры города Алматы организует III Международный фестиваль кукольных театров «Almaty Puppet Festival». Фестиваль приурочен ко Дню Республики и станет значимым культурным событием, раскрывающим разнообразие и потенциал кукольного театра.

Главная цель мероприятия — расширить горизонты театрального искусства через художественные и эстетические поиски в области кукольного театра. Фестиваль также направлен на укрепление международных творческих связей и знакомство публики с современными тенденциями в этом жанре.

«Мы впервые играем спектакль в Казахстане. И сразу на сцене самого старшего театра страны. Сразу после перелета нашу команду ждали режиссер спектакля «Серебряное копытце» Григорий Лайко, друзья из Театра кукол города Алматы, репетиции и встреча со зрителями. Знакомство с краем – впереди, но поэтические легенды о названии вдохновили нас заранее», — рассказали в пресс-службе рязанского театра кукол.

Театр кукол города Алматы был основан в 1935 году. Сейчас ему девяносто лет.

III Международный фестиваль театров кукол «Almaty Puppet Festival» собрал 15 театральных коллективов и 150 мастеров искусства играющих кукол из Азербайджана, Болгарии, Индии, Испании, Италии, Ирана, Кыргызстана, Казахстана, России, Турции, Узбекистана. Рязанский театр кукол покажет спектакль «Серебряное копытце» (6+). Помимо театральной программы будет и образовательная.

Программа включает классы и авторские лекции. В том числе: «Место театра кукол в истории искусства», «Энергия рук мастера», «Новые направления театра кукол XXI века».

«Четыре дня в Алматы мы посвятим знакомству с культурой Казахстана и творчеством коллег, общению, учебе… И мечтам, конечно. В дороге хорошо размышлять о будущем. Из таких размышлений, как из спелого семечка, может появиться на свет целый фруктовый сад», — поделились сотрудники театра.