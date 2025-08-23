Рязанский спортсмен Захар Петров стал четырехкратным чемпионом мира, заняв первое место на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 500 м. Об этом сообщает Федерация гребли Рязанской области.

В Милане (Италия) с 20 по 24 августа проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях примут участие более 800 спортсменов из почти 70 стран. Российскую команду представляют 26 гребцов, в число которых вошел каноист Спортивной школы олимпийского резерва «Лидер», уроженец Рязанской области Захар Петров. Захар — мастер спорта России международного класса.

22 августа в День российского флага Захар Петров стал чемпионом мира, заняв 1 место в заезде С-1 на 500 метров с результатом 1:46.27. Несмотря на то, что МСМК Захар Петров формально выступал без национальной символики, для всех болельщиков он был и остается представителем России, и его победа стала лучшим подарком к государственному празднику.

«Этот блестящий результат — итог огромного труда и упорства спортсмена, а также профессиональной работы его наставников. Особая благодарность Заслуженному тренеру России Елене Ивановой и Владимиру Клинову за поддержку, веру и колоссальный вклад в подготовку», — сказано в публикации.

Поздравляем Захара с победой, желаем новых ярких стартов и предлагаем посмотреть заезд и интервью с эмоциями Захара после блестящей победы.