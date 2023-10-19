Четверг, 19 октября, 2023
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Рязанский сквер ЖКХ предложили переименовать

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В Рязани сквер ЖКХ может поменять своё название. Соответствующее предложение поступило от Управления благоустройства.

В пресс-службе мэрии уточнили: название предлагают изменить в соответствии с положениями пп.1 п.11 постановления администрации города Рязани «Об утверждении Положения о присвоении (изменении, аннулировании) наименований объектам озеленения территории общего пользования города Рязани» от 07.08.2023. Предлагается следующее название: сквер имени маршала С.С. Бирюзова.

Сквер стал победителем рейтингового голосования за благоустройство по Московскому району. Работы в нём запланированы на 2024 год в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды.

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