Рязанский РЦК успешно прошел сертификацию

Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса успешно прошел сертификацию, подтвердив высокий уровень своей работы. Оценку работе рязанского РЦК дала экспертная комиссия, в состав которой вошли представители Федерального центра компетенций, руководители РЦК и представители РОИВ Воронежской, Московской и Новосибирской областей.

Сертификация проводилась в два этапа. На первом ФЦК заочно проверяет выполнение целевых показателей, сроки реализации проектов. В ходе второго этапа эксперты уже очно посетили два рязанских предприятия ― Рязанский завод металлокерамических приборов и «Инвард», где смогли увидеть, каких успехов добились компании-участники федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Строго анализировалась и работа самого РЦК: внутренние процессы, система мотивации работников, наличие технической базы, уровень коммуникаций в команде, тренерские компетенции и многое другое.

Подводя итоги сертификации, эксперты отметили, что в проектах были использованы интересные решения, активно вовлечено руководство компаний, а рязанским «бережливцам» удается держать стабильно высокий уровень обучения специалистов предприятий.

«Рязанские коллеги достойно показали себя. Практики, которые мы увидели в Рязани, безусловно, будут применятся в других регионах. В своей работе эксперты применяют передовые решения, в том числе с использованием искусственного интеллекта, постоянно совершенствуют свои знания. Пожелаю им не останавливаться на достигнутом и развивать экономику региона дальше», ― поделился мнением консультант отдела по работе с РЦК и ОЦК Федерального центра компетенций Михаил Востряков.

Региональный центр компетенций основан в 2018 году. За время его работы в проектах по повышению производительности труда приняло участие более 100 предприятий региона, а команда РЦК обучила инструментам бережливого производства более 46 тыс. сотрудников компаний. Средний экономический эффект от одного проекта составил более 13 млн рублей, а средний рост производительности труда ― 24%. Подробную информацию о реализации федпроекта можно узнать на ИТ-платформе производительность.рф.