Рязанский педагог вошла в десятку лучших учителей физкультуры России

Преподаватель физической культуры школы № 15 Екатерина Казанкина добилась выдающегося результата на Всероссийском проекте «Гуру физкультуры». Об этом сообщает министерство образования Рязанской области.

Среди 1730 участников со всей страны Екатерина Казанкина вошла в топ-10 лучших учителей. Педагог успешно прошла все этапы конкурса: представила свои профессиональные достижения, опубликовала материалы с поддержкой учеников в социальных сетях и успешно справилась с тестированием.

Финальное испытание проходило в Красноярске, где участники демонстрировали профессиональную подготовку, преодолевая сложную полосу препятствий. Екатерина Сергеевна вместе с коллегами из других регионов показала высокий уровень физической подготовки, успешно справившись с такими этапами, как «Переход по валам», «Двойной канат» и другими испытаниями.

Поздравляем Екатерину с заслуженным признанием её профессионализма!