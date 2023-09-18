Рязанский Минздрав рассказал, как записаться к детским стоматологам

Минздрав Рязанской области рассказал об оказании стоматологической помощи детям.

В настоящее время периодически фиксируются проблемы с записью на прием в детские отделения № 3 и 4 Рязанской стоматологической поликлиники № 1.

Для того, чтобы запись прошла успешно, следует четко соблюдать разработанный алгоритм. Записаться можно двумя способами.

Первый способ:

Перейти на портал «ГосУслуги» (через приложение или на сайте) в разделе «Здоровье» нажать кнопку «Запись на прием к врачу». После вопроса «Кого вы хотите записать?» выбираем — ребенка.

3.Вводим данные ребенка (если они не были введены ранее), указываем полис ОМС, ФИО ребенка, дату рождения, пол и СНИЛС.

Выбираем способ записи на прием «По медорганизации».

В поисковой строке вводим адрес медорганизации: ул. Тимакова д. 15/23 или ул. Черновицкая д. 28; либо по названию медорганизации: ГБУ РО СП № 1, детское отделение СП № 4 или детское отделение СП № 3. После нажимаем кнопку «Выбрать».

Выбираем специальность врача и удобное время для приема, в конце нажимаем кнопку «Записаться».

Второй способ:

Прийти в холл регистратуры к Инфомату и нажать кнопку «Записаться»

Выбрать специальность врача:

Врач-стоматолог детский (лечит)

Зубной врач (лечит)

Врач-стоматолог хирург (удаляет).

Выбрать время для посещения. Ввести данные полиса ОМС. Подтвердите запись и не забудьте забрать талон из Инфомата.

При использовании любого из этих способов следует подойти к регистратуре для сверки данных. При себе обязательно иметь документы: полис ОМС, свидетельство о рождении и СНИЛС.

Работа над совершенствованием электронной записи продолжается