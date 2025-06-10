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Общество

Рязанский художник написал портрет Пушкина к международному фестивалю в Крыму

Анастасия Мериакри

В Крыму открылся XVIII Международный фестиваль «Великое русское слово», приуроченный ко дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В честь этого события в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым художник Алексей Орлов из Рязани написал портрет поэта размером 3,4*2,4 метра.

Фестиваль посетили Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Андреевич Константинов, депутаты ГС РК, а также заместитель полномочного представителя Президента России в ЮФО Кирилл Игоревич Степанов, Герой России Олег Евгеньевич Белавенцев.

Художник закончил рязанскую художественную школу, затем поступил в Рязанское художественное училище имени Г. К. Вагнера по специальности дизайнер промышленной графики. После окончания университета прошел курсы аэрографии в Москве в 2005 году. В Рязани Алексей занимался профессиональной росписью стен и автомобилей, его работы были представлены на выставке автоклубов. Также с творчеством рязанского художника можно познакомиться в конном клубе и в одном из ресторанов на Почтовой.

Напомним, зимой 2025 года в Ялте прошла выставка рязанского художника «Большая тройка 2.0», приуроченная к 80-летию Ялтинской конференции.

Рязанский художник написал портрет Пушкина к международному фестивалю в Крыму Рязанский художник Алексей Орлов написал картину размером 3,4*2,4 метра.
Рязанский художник написал портрет Пушкина к международному фестивалю в Крыму Рязанский художник Алексей Орлов написал картину размером 3,4*2,4 метра.
Рязанский художник написал портрет Пушкина к международному фестивалю в Крыму Рязанский художник Алексей Орлов написал картину размером 3,4*2,4 метра.
Рязанский художник написал портрет Пушкина к международному фестивалю в Крыму Рязанский художник Алексей Орлов написал картину размером 3,4*2,4 метра.

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