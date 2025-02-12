Рязанский художник показал, как бы прошла Ялтинская конференция с Путиным, Трампом и Си Цзиньпином

В Ялте открылась выставка рязанского художника «Большая тройка 2.0», приуроченная к 80-летию Ялтинской конференции. Алексей Орлов со своими единомышленниками представил большую тройку нашего времени. О работе над выставкой, идеей и своем творческом пути художник рассказал информационному агентству 7info.

Идея нарисовать современную большую тройку пришла Алексею во время работы в кафе в Ялте, где много лет назад художник изобразил руководителей трех государств антигитлеровской коалиции: Иосиф Сталин (СССР), президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Результат очень понравился автору работы.

Когда рязанский художник со своими коллегами начали работать над нынешней выставкой, Алексей вспомнил свою идею, вместе они задались вопросом, кто же сейчас может войти в состав большой тройки. Результат их размышлений посетители выставки могут увидеть в арт-пространстве «Лифт русского искусства» в помещении неработающего лифта на территории Ливадийского дворца, который ведет к пляжу.

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На первом этаже выставки посетители видят силуэты президентов, которые заходят в 4 лифта. Уверены, по некоторым деталям многие уже догадались, с кем им предстоит встретиться на следующем этаже экспозиции.

Фото: Алексей Орлов

На третьем этаже расположилась главные работы художников и развязка всей выставки. Авторы предложили свой взгляд на процесс перезагрузки мира, ось которой проходит через Крым. Открылись двери трех кабинок лифтов, из них появляются президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Три главы государств разместились на креслах. Они наблюдают за нашей планетой, в центре которой находится Крым. От него идет луч, проходящий через Москву.

Фото: Алексей Орлов Фото: Алексей Орлов Фото: Алексей Орлов

Внимательные читатели задались вопросом, где пассажиры 4-го лифта, почему на третьем этаже они не появились? Всё просто, они застряли на втором этаже. В сломанной кабинке лидеры европейских государств: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Их лифт пытается починить премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Застрявшие лидеры государств воплощают мем «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу». Эммануэль Макрон закрыл уши, Олаф Шольц рот, а Урсула фон дер Ляйен глаза. Это отсылка к «не вижу зла». Они застряли и не могут добраться до цели — третьего этажа, где решают судьбу планеты», — объяснил идею Алексей Орлов.

Выставка открылась 8 февраля, посетить ее все желающие могут до конца февраля 2025 года.

Алексей Орлов с детства любил рисовать, закончил рязанскую художественную школу, затем поступил в Рязанское художественное училище имени Г. К. Вагнера по специальности дизайнер промышленной графики. После окончания университета прошел курсы аэрографии в Москве в 2005 году. В Рязани Алексей занимался профессиональной росписью стен и автомобилей, его работы были представлены на выставке автоклубов. Также с творчеством рязанского художника можно познакомиться в конном клубе и в ресторане Sketch на Почтовой, 55.

В Крыму Алексей со своими коллегами участвовали в соцпроектах, получали заказы от администрации. Вместе они работали на набережной и в стадионе Алупки, делали стрит-арты на улицах в Ялте.

Над выставкой «Большая тройка 2.0» работали:

Алексей Орлов, главный художник. В его исполнении портреты лидеров большой тройки, портреты европейских участников.

Платон Давыдов, 13-летний художник. В его исполнении планета Земля, русский космос.

Дмитрий Давыдов. Идеи, организация.

Владислав Федотов. Главный дизайнер.

Андрей Крупин. Идеи, связи с общественностью.