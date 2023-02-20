Рязанский хлебозавод №3 начал продавать блины к Масленице

Рязанский хлебозавод №3 в масленичную неделю с 20 по 26 февраля будет продавать блины. Купить блины можно в фирменных торговых точках, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Кроме того, 25 февраля блины хлебозавода можно купить на народных гуляниях в гастрономической зоне Лыбедского бульвара и в новой торговой точке предприятия, расположенной на улице Есенина 13г в оптово-розничном комплексе на месте магазина «Барс.

Полную программу празднования Масленицы в Рязани ищите по ссылке.