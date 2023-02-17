Стала известна программа Масленичной недели в Рязани

Масленичная неделя пройдет с 20 по 26 февраля. Как рассказали в управлении культуры администрации Рязани, в этом году концепция Масленицы – это семейные и детские программы, рассказывающие о рязанских традициях.

Так, жители и гости города смогут познакомиться с историей праздника, увидеть выступление фольклорных коллективов и профессиональных кулинаров, поучаствовать в интерактивных программах и мастер-классах, отведать угощение и прогуляться по нарядным пешеходным улицам.

Основное мероприятие «Душа моя Масленица!», главным партнером которого на протяжении многих лет выступает Прио-Внешторгбанк, пройдет на Лыбедском бульваре 25 февраля, начало в 12.00.

Румяные и горячие блины из разных сортов муки, каравайцы, оладьи, пироги, калачи, лепешки, ватрушки, курники, калинники и конечно, кисели и чай из самовара – угощения на любой вкус будут представлены на ярмарочной торговле.

В 13.00 стартует новый проект – «Красований на Почтовой». Его главная идея – театрализованное представление, повествующее о масленичной неделе, где каждый день имеет свое название и традиции. Участники смогут за один день побывать на «встрече», «заигрыше», у «лакомки» и в «разгуле», на «тещиных вечерках» и «золовкиных посиделках». Улица Почтовая превратится в нарядную деревенскую улицу, по которой прогуливается вереница молодых звонкоголосых красавиц. Гостей приглашают «покрасоваться» на Почтовой и прийти в платках и шалях в русском стиле.

В 14.00 на главной сцене начнется концертная программа с участием народных и фольклорных коллективов Рязанской области.

Фуд-зона заработает также в 14.00. На этой площадке профессиональные повара, жители города, известные рязанцы и активисты будут печь блинный рекорд, ведь в старину печь блины на Масленицу было делом почетным. Все желающие смогут поучаствовать в этом увлекательном шоу и узнать все о блинах: необычные рецепты, приметы, обычаи и рязанские традиции.

Любителей активного отдыха будут ждать спортивные игры, народные масленичные забавы, хороводы. А нарядные фотозоны и яркие атрибуты Масленицы создадут праздничное настроение для всех гостей праздника.

Всю масленичную неделю продолжит свою работу ледовый каток, а 25 февраля там пройдут показательные выступления фигуристов.

25 и 26 февраля с 12 до 18 часов по адресу: ул. Горького, д. 94, будет работать «Солнечная мастерская», где дети и взрослые смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению масленичных сувениров ручной работы, а также сделать атмосферные фотографии.

В Лесопарке 25 февраля в 12.00 пройдет фестиваль силового экстрима «Богатырский дух», гостей Центрального парка культуры и отдыха в это же время ждет праздник «Прощай, Масленица».

26 февраля масленичные мероприятия пройдут на площадях перед КДЦ «Октябрь» и ДК «Приокский». Пришедшие гости станут зрителями фольклорных концертных программ и участниками традиционных народных забав.

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