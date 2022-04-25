Рязанский госуниверситет имени С.А. Есенина определит самых талантливых абитуриентов 26 апреля

26 апреля в 10.00 в театре «Переход» имени Г.Д. Кириллова Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина состоится традиционный конкурс для абитуриентов вуза «Талант плюс». Творческий конкурс «Талант плюс» проводится РГУ имени С.А. Есенина с 2020 года при организационной поддержке Автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых» и информационной поддержке Рязанского информационного агентства «7 новостей».

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Участниками творческого испытания станут учащиеся средних общеобразовательных школ, колледжей, вузов из 8 регионов Российской Федерации – г. Москвы, Московской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Ростовской, Тюменской, Сахалинской областей.

В ходе конкурса абитуриенты классического университета представят творческие работы в номинациях: дизайн, инструментальное творчество, вокальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, оригинальный жанр.

Состав жюри творческого испытания формируется организационным комитетом конкурса из профессиональных хореографов, ведущих, вокалистов, артистов, режиссёров театров, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей, имеющих профессиональный авторитет и многолетний опыт.

Для участия в творческом испытании необходимо подготовить творческий номер, соответствующий выбранной номинации, продолжительностью не более 5 минут. Иногородние участники смогут принять участие в конкурсе онлайн посредством видеосвязи. По итогам творческого испытания из числа участников будут определены победители и призёры.

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Видеозаписи лучших творческих выступлений, представленных участниками, интервью с победителями и призёрами будут размещены в специальном разделе официального сайта Рязанского информационного агентства «7 новостей» – главного информационного партнёра конкурса.

Абитуриенты РГУ имени С.А. Есенина, ставшие победителями и призёрами конкурса, смогут получить дополнительные баллы при поступлении в РГУ имени С.А. Есенина, так как конкурс «Талант+» входит в перечень индивидуальных достижений 2022 года.

Победители и призёры конкурса «Талант+» получат пять дополнительных баллов при поступлении в РГУ имени С.А. Есенина. Кроме того, для победителей конкурса «Талант+», поступивших в РГУ имени С.А. Есенина, предусмотрена выплата дополнительной стипендии в течение одного учебного семестра первого курса в размере до 5000 рублей.