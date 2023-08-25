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Рязанский ансамбль «Ока» встречает Форум древних городов в обновлённых костюмах

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Ансамбль народной музыки «Ока» встречает VI Международный форум «Юность древних городов» в обновлённых костюмах.

Разработала костюмы художник Елена Селиванова. В своей работе она вдохновлялась репертуаром ансамбля и традиционным рязанским костюмом. По её словам, создано два концертных комплекта, работала над ними команда из четырёх человек в течение месяца.

— Костюмы получились многофункциональными. Здесь момент и представительского, и более вольного образа. Все детали могут комплектоваться по-разному в зависимости от материала и сценических условий, — рассказывает автор костюмов.

В костюмах можно увидеть элементы и детали одежды южных частей Рязанщины. Второй вариант костюмов родился на основе «городской» одежды.

Рязанский ансамбль «Ока» встречает Форум древних городов в обновлённых костюмах
Рязанский ансамбль «Ока» встречает Форум древних городов в обновлённых костюмах

Оценить новые наряды артистов можно будет на концерте коллектива 26 августа в Верхнем городском парке.

Начало — в 17.00.

Возрастное ограничение 6+

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