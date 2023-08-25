Рязанский ансамбль «Ока» встречает Форум древних городов в обновлённых костюмах

Ансамбль народной музыки «Ока» встречает VI Международный форум «Юность древних городов» в обновлённых костюмах.
Разработала костюмы художник Елена Селиванова. В своей работе она вдохновлялась репертуаром ансамбля и традиционным рязанским костюмом. По её словам, создано два концертных комплекта, работала над ними команда из четырёх человек в течение месяца.
В костюмах можно увидеть элементы и детали одежды южных частей Рязанщины. Второй вариант костюмов родился на основе «городской» одежды.
Оценить новые наряды артистов можно будет на концерте коллектива 26 августа в Верхнем городском парке.
Начало — в 17.00.
Возрастное ограничение 6+