Рязанский агротехнологический университет отпраздновал 76 лет

Рязанскому агротехнологическому университету исполнилось 76 лет. Университет является одним из старейших учебных заведений в Рязанской области и занимает ведущие позиции в подготовке специалистов для сельскохозяйственной отрасли.
Вуз был образован в 1949 году и прошел несколько этапов трансформаций: сельскохозяйственный институт до 1995 года, сельскохозяйственная академия до 2007 года, а затем университет. На сегодняшний день в вузе насчитывается 6 факультетов и обучается более 4 тысяч студентов.
С Днем университета студентов и преподавателей поздравили почетные гости. От имени главы администрации города Рязани Виталия Артёмова к коллективу высшего учебного заведения обратился начальник управления экономического развития Максим Степанов.
Лучшие преподаватели и студенты получили заслуженные награды. Главной задачей Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева остается подготовка высококвалифицированных кадров для АПК России. За годы своей деятельности вуз подготовил более 42 тыс. специалистов.
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