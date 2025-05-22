Рязанский агротехнологический университет отпраздновал 76 лет

Рязанскому агротехнологическому университету исполнилось 76 лет. Университет является одним из старейших учебных заведений в Рязанской области и занимает ведущие позиции в подготовке специалистов для сельскохозяйственной отрасли.

Вуз был образован в 1949 году и прошел несколько этапов трансформаций: сельскохозяйственный институт до 1995 года, сельскохозяйственная академия до 2007 года, а затем университет. На сегодняшний день в вузе насчитывается 6 факультетов и обучается более 4 тысяч студентов.

С Днем университета студентов и преподавателей поздравили почетные гости. От имени главы администрации города Рязани Виталия Артёмова к коллективу высшего учебного заведения обратился начальник управления экономического развития Максим Степанов.

«Ваш вуз подтверждает свой высокий статус, следуя девизу «Традиции. Перспектива. Качество». В стенах университета получают знания будущие агрономы, зоотехники, ветеринары, механики, агроинженеры и экономисты сельского хозяйства – специалисты, обладающие призванием и стремлением работать на родной земле. От имени главы администрации города Рязани и всех жителей города хочу выразить искреннюю благодарность преподавателям за их профессионализм, самоотдачу и терпение, а студентам – пожелать стойкости, целеустремлённости и успехов в овладении науками. Пусть ваши усилия будут залогом эффективного и грамотного использования ресурсов сельского хозяйства», – сказал Максим Степанов.

Лучшие преподаватели и студенты получили заслуженные награды. Главной задачей Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева остается подготовка высококвалифицированных кадров для АПК России. За годы своей деятельности вуз подготовил более 42 тыс. специалистов.