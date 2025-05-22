Четверг, 22 мая, 2025
18.3 C
Рязань
Общество

Рязанский агротехнологический университет отпраздновал 76 лет

Анастасия Мериакри

Рязанскому агротехнологическому университету исполнилось 76 лет. Университет является одним из старейших учебных заведений в Рязанской области и занимает ведущие позиции в подготовке специалистов для сельскохозяйственной отрасли.

Вуз был образован в 1949 году и прошел несколько этапов трансформаций: сельскохозяйственный институт до 1995 года, сельскохозяйственная академия до 2007 года, а затем университет. На сегодняшний день в вузе насчитывается 6 факультетов и обучается более 4 тысяч студентов.

С Днем университета студентов и преподавателей поздравили почетные гости. От имени главы администрации города Рязани Виталия Артёмова к коллективу высшего учебного заведения обратился начальник управления экономического развития Максим Степанов.

«Ваш вуз подтверждает свой высокий статус, следуя девизу «Традиции. Перспектива. Качество». В стенах университета получают знания будущие агрономы, зоотехники, ветеринары, механики, агроинженеры и экономисты сельского хозяйства – специалисты, обладающие призванием и стремлением работать на родной земле. От имени главы администрации города Рязани и всех жителей города хочу выразить искреннюю благодарность преподавателям за их профессионализм, самоотдачу и терпение, а студентам – пожелать стойкости, целеустремлённости и успехов в овладении науками. Пусть ваши усилия будут залогом эффективного и грамотного использования ресурсов сельского хозяйства», – сказал Максим Степанов.

Лучшие преподаватели и студенты получили заслуженные награды. Главной задачей Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева остается подготовка высококвалифицированных кадров для АПК России. За годы своей деятельности вуз подготовил более 42 тыс. специалистов.

Рязанский агротехнологический университет отпраздновал 76 лет На сегодняшний день в вузе насчитывается 6 факультетов и обучается более 4 тысяч студентов. За годы своей деятельности вуз подготовил более 42 тыс. специалистов.
Рязанский агротехнологический университет отпраздновал 76 лет На сегодняшний день в вузе насчитывается 6 факультетов и обучается более 4 тысяч студентов. За годы своей деятельности вуз подготовил более 42 тыс. специалистов.
Рязанский агротехнологический университет отпраздновал 76 лет На сегодняшний день в вузе насчитывается 6 факультетов и обучается более 4 тысяч студентов. За годы своей деятельности вуз подготовил более 42 тыс. специалистов.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Общество

В Рязанской области проводится мониторинг после атаки беспилотников

Силами РЭБ и ПВО 21 мая в регионе уничтожены восемь БПЛА. На территории населенных пунктов проводится работа по обезвреживанию и ликвидации обломков.
Общество

Стартовало онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ — 2025»

Мероприятие уже не первый год собирает самых неотразимых и обаятельных девушек вуза, готовых продемонстрировать всё, на что они способны!
Общество

Названы лучшие вакансии Рязани с зарплатой более 100 тысяч рублей

В Рязани ищут главного конструктора с зарплатой от 200 тысяч рублей.
Новости России

ВС РФ нанесли серию ударов по Украине ночью 21 мая: куда били, что уничтожено

Российские силы продолжают системное подавление военной и энергетической инфраструктуры ВСУ.
Власть и политика

Губернатор Малков сделал важное заявление о сбитых над Рязанской областью БПЛА

За вчерашний день силы ПВО уничтожили над Рязанской областью в общей сложности 15 беспилотников ВСУ.

Последние новости

Происшествия

Инвалид Вячеслав Ляшов пропал в Рязанской области

Местонахождение мужчины неизвестно с 21 мая 2025 года. В какой одежде был в день пропажи Вячеслав Ляшов, информации нет.
Происшествия

Четыре беспилотника уничтожили в Рязанской области 22 мая

С 8:00 до 20:00 в Рязанской области сбили 4...
Новости России

Российские ПВО за 12 часов нейтрализовали 159 беспилотников ВСУ над девятью регионами

Наибольшее количество беспилотников — 54 единицы — перехвачено над Орловской областью.
Культура и события

Клава Кока выступит в Рязани на закрытии Фестиваля ГТО

Полная программа Фестиваля, который пройдёт на Лыбедском бульваре 23 и 24 мая.
Общество

Бесполетная зона: опубликован список запрещенных предметов на фестивале ГТО в Рязани

Чтобы обеспечить безопасность и комфорт всех гостей, вводятся некоторые ограничения на территории проведения фестиваля.
Культура и события

Молодежный театр ЦГБ имени С.А. Есенина представил спектакль «Анна Снегина»

Спектакль получился светлый, со своей молодежной интонацией и собственным прочтением поэмы Есенина. Зал тепло принял юных артистов.
Экономика и бизнес

Первый виноградник зарегистрирован в Рязанской области

В перспективе виноградники могут стать центром агротуризма и примером для других фермеров региона.
Общество

Почти три тысячи камер отвечают за безопасность в Рязанской области

С начала масштабной модернизации в 2024 году количество камер увеличилось с 200 до 2910. Из них 450 — с функцией биометрического распознавания лиц.

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.