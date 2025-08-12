Рязанские стрелки отметили дружеским турниром 80-летие Александры Ивановны Мироновой

В минувшие выходные рязанские стрелки провели дружеский турнир, посвящённый 80-летию Александры Ивановны Мироновой, жены тренера Виктора Ивановича Миронова.

Александра Ивановна — уникальная женщина. В свои 80 лет она регулярно стреляет на стенде и показывает хорошие результаты.

День рождения спортсменка отметила 5 августа. С 20 лет она состоит в рязанском охотничьем сообществе, чемпионка Рязанской области по стрельбе, призёр чемпионата Тульской области, кандидат в мастера спорта. В составе команды заняла 3-е место на первенстве Росохотрыболовсоюза России.

Воспитала двух сыновей — мастера спорта и кандидата в мастера спорта по стендовой стрельбе.

Виктор Иванович Миронов ушёл из жизни 30 мая 2022 года.

Федерация стендовой стрельбы Рязанской области поздравила рязанских спортсменов, подтвердивших звания кандидата мастера спорта на прошедших соревнованиях.